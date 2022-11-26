Игрок Австралии Дегенек выложил фото колонны беженцев после победы над Тунисом. Он серб, родившийся в Хорватии
Защитник сборной Австралии Милош Дегенек высказался на тему беженцев.
Он родился в 1994 году в Хорватии – в столице Сербской Краины Книне, а в 1999-м его семья из-за Косовской войны мигрировала в Австралию.
28-летний футболист «Коламбус Крю» после победы над Тунисом (1:0) на ЧМ-2022 выложил фотографию колонны беженцев, а также снимки, на которых он запечатлен плачущим на скамейке запасных.
«Этот пост не про политику и не про какую-либо войну. Он лишь про то, что жизнь – самая прекрасная вещь. Когда-то не было абсолютно ничего – а теперь есть победа в матче чемпионата мира.
Я представляю страну, которая дала мне все. Спасибо, сборная Австралии, никогда не переставай верить в себя!» – написал Дегенек.
Изображение: twitter.com/milosdegenek45
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