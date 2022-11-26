поделился эмоциями после матча с Саудовской Аравией (2:0).

Форвард сборной впервые забил на чемпионате мира и заплакал после гола.

«С возрастом я становлюсь эмоциональнее. Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что [эмоции] со мной сегодня. Трудно ответить, почему это было так, но так вышло. После гола отпустило. Детские мечты были исполнены.

Ассист порадовал меня, но для нападающих они не так важны. Я понимаю, что благо сборной Польши – самое главное, но в глубине моего сознания... Я бы хотел однажды рассказать, что не просто побывал на двух чемпионатах мира, но еще и отметился статистикой здесь.

Тем более что я понимаю, что это, возможно, мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой», – заявил 34-летний нападающий «Барселоны».

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