ЧМ 2022: Бельгия — Марокко прямая трансляция

Сборная Бельгии в первом туре удивила со знаком минус и теперь должна подтверждать свою силу в матче с неуступчивыми марокканцами в группе F. Матч бельгийцев со сборной Марокко состоится 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, начало в 16:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч Страна» в 15:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Бельгия — Марокко на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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