У Левандовского первое результативное действие на ЧМ в карьере. Форвард Польши ассистировал Зелиньскому в 34 года

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Роберт Левандовски совершил первое результативное действие на ЧМ-2022.

Нападающий сборной Польши отдал голевой пас Петру Зелиньскому на 39-й минуте матча против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа (1:0, первый тайм).

34-летний Левандовски впервые в карьере отличился результативным действием на чемпионате мира.

Подробную статистику форварда можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Саудовская Аравия

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