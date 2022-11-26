У Левандовского первое результативное действие на ЧМ в карьере. Форвард Польши ассистировал Зелиньскому в 34 года
Роберт Левандовски совершил первое результативное действие на ЧМ-2022.
Нападающий сборной Польши отдал голевой пас Петру Зелиньскому на 39-й минуте матча против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа (1:0, первый тайм).
34-летний Левандовски впервые в карьере отличился результативным действием на чемпионате мира.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Саудовская Аравия.
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