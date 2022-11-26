«Где Левандовски?» – баннер саудовских фанов на матче с Польшей. Вопрос «Где Месси?» зачеркнут

Болельщики сборной Саудовской Аравии потроллили Роберта Левандовского.

На матч 2-го тура группового этапа против (0:1, первый тайм) фанаты саудовской команды принесли баннер с надписью «Где Левандовски?» Вопрос «Где Месси?» на баннере зачеркнут.

Напомним, в 1-м туре команда с Ближнего Востока обыграла (2:1). После матча фанаты саудовцев скандировали: «А где Месси? Не видно его».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – .

Фото: https://twitter.com/FOXSoccer/