Уэльс — Англия, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
В заключительном туре групповой стадии Чемпионата мира 2022 пройдет матч Уэльс — Англия. Игра почти не имеет турнирной мотивации, так как только фантастическая победа Уэльса с разницей в 4 гола поможет валлийцам обойти Англию в группе. Матч пройдет в Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Уэльс
Во втором туре Уэльс играл с Ираном после не самого плохого матча против США. В первом туре валлийцы взяли одно очко, во втором проиграли Ирану со счетом 0:2. Оба гола были забиты в компенсированное время, причем на самом излете добавленных минут. Голы на 9 и 11 компенсированной минуте. Концовку встречи валлийцы провели в меньшинстве. На 86 минуте голкипер Уэйн Хеннесси выбежал за пределы штрафной площади и сбил игрока Ирана. Рефери первоначально показал желтую карточку, но после консультации с ВАР изменил решение и удалил вратаря. Поражение от Ирана фактически лишило Уэльс шансов на выход в следующий раунд. Для того, чтобы обойти Англию в турнирной таблице необходима победа 4:0 или с разницей в 4 гола при пропущенных мячах.
Уэльс без побед в семи последних матчах. На дистанции в 10-ть игр единственная победа над Украиной 1:0 в финале плей-офф отборочного турнира. Всего у команды Роберта Пейджа одна победа, три ничьи и шесть поражений. Четыре поражения в пяти последних играх.
Факты и цифры:
- Уэльс не побеждает в семи матчах;
- Уэльс пропускает в 9 из 10 официальных матчей;
- Уэльс выиграл всего один матч на ЧМ из семи;
- Уэльс ни разу не побеждал Англию с разницей в четыре гола;
- В семи матчах Уэльс пропускает первым.
Игру с Англией пропустит голкипер Хеннесси из-за удаления. Он стал первым игроком в Катаре, получившим красную карточку.
Англия
В матче с США англичане сыграли ниже своих возможностей, но выполнили задачу минимум. Англия, сыграв вничью 0:0, набрала одно очко, доведя свой счет до 4 баллов. Это фактически гарантирует выход в плей-офф ЧМ. В регламенте, при равенстве очков учитывается разница голов. За счет победы 6:2 над Ираном, у англичан она лучше, чем у других сборных. В случае поражения от Уэльса англичане могут опуститься на второе место. Чтобы валлийцы обошли англичан в таблице, англичане должны проиграть с разницей в четыре гола.
Англичане не проигрывают в трех матчах кряду. Всего в десяти встречах три победы, три поражения и четыре ничьи. На этой дистанции есть поражение 0:4 от Венгрии. На ЧМ Англия не проигрывала с разницей в четыре гола в последних 25 матчах. Самое крупное поражение 1:4 от Германии в 2010 году в 1/8 финала.
Факты и цифры:
- Англия не проигрывает в трех матчах;
- Англия пропустила в 6 из 8 матчей;
- Англия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;
- В 6 из 10 матчей было 2 и менее гола.
Кадровых проблем у английской сборной нет.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия
Полуфиналист последнего Чемпионата мира и финалист Евро-2020 выступает в роли фаворита в предстоящей игре. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность матча.
|
Букмекерская контора
|
Победа Уэльса
|
Ничья
|
Победа Англии
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
7,80
|
4,74
|
1,43
|
2,04
|
1,83
|
Winline
|
7,40
|
4,60
|
1,43
|
2,02
|
1,80
|
Мелбет
|
7,60
|
4,66
|
1,41
|
2,01
|
1,80
|
BetBoom
|
8,70
|
4,55
|
1,42
|
1,97
|
1,83
|
Leon
|
8,10
|
4,60
|
1,41
|
2,02
|
1,82
|
Pari
|
8,10
|
4,70
|
1,42
|
2,01
|
1,86
|
Fonbet
|
8,00
|
4,60
|
1,42
|
2,00
|
1,83
|
Лига Ставок
|
7,20
|
4,60
|
1,46
|
2,00
|
1,79
|
Олимпбет
|
7,75
|
4,76
|
1,43
|
2,03
|
1,81
|
Марафон
|
7,90
|
4,75
|
1,42
|
2,04
|
1,83
У команд богатая история очных матчей. Всего сборные провели 103 матча. У Англии 68 побед, у Уэльса 14 и 21 матч завершился вничью. Официальный статус только у 7 игр, где у Уэльса 0 побед, 1 ничья и 6 поражений.
При Гарете Саутгейте Англия мало пропускает в решающей стадии крупных турниров. Валлийцы без побед в семи играх и пока не видно за счет чего Уэльс может отобрать три очка в заключительной игре турнира. Англичане будут беречь силы перед стартом плей-офф и вероятно ограничатся одним-двумя голами. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5 и «Обе забьют — нет».
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Комментарии