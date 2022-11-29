Уэльс — Англия, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В заключительном туре групповой стадии Чемпионата мира 2022 пройдет матч Уэльс — Англия. Игра почти не имеет турнирной мотивации, так как только фантастическая победа Уэльса с разницей в 4 гола поможет валлийцам обойти Англию в группе. Матч пройдет в Аль-Райяне на поле стадиона «Ахмед бин Али». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Во втором туре Уэльс играл с Ираном после не самого плохого матча против США. В первом туре валлийцы взяли одно очко, во втором проиграли Ирану со счетом 0:2. Оба гола были забиты в компенсированное время, причем на самом излете добавленных минут. Голы на 9 и 11 компенсированной минуте. Концовку встречи валлийцы провели в меньшинстве. На 86 минуте голкипер Уэйн Хеннесси выбежал за пределы штрафной площади и сбил игрока Ирана. Рефери первоначально показал желтую карточку, но после консультации с ВАР изменил решение и удалил вратаря. Поражение от Ирана фактически лишило Уэльс шансов на выход в следующий раунд. Для того, чтобы обойти Англию в турнирной таблице необходима победа 4:0 или с разницей в 4 гола при пропущенных мячах.

Уэльс без побед в семи последних матчах. На дистанции в 10-ть игр единственная победа над Украиной 1:0 в финале плей-офф отборочного турнира. Всего у команды Роберта Пейджа одна победа, три ничьи и шесть поражений. Четыре поражения в пяти последних играх.

Факты и цифры:

Уэльс не побеждает в семи матчах;

Уэльс пропускает в 9 из 10 официальных матчей;

Уэльс выиграл всего один матч на ЧМ из семи;

Уэльс ни разу не побеждал Англию с разницей в четыре гола;

В семи матчах Уэльс пропускает первым.

Игру с Англией пропустит голкипер Хеннесси из-за удаления. Он стал первым игроком в Катаре, получившим красную карточку.

В матче с США англичане сыграли ниже своих возможностей, но выполнили задачу минимум. Англия, сыграв вничью 0:0, набрала одно очко, доведя свой счет до 4 баллов. Это фактически гарантирует выход в плей-офф ЧМ. В регламенте, при равенстве очков учитывается разница голов. За счет победы 6:2 над Ираном, у англичан она лучше, чем у других сборных. В случае поражения от Уэльса англичане могут опуститься на второе место. Чтобы валлийцы обошли англичан в таблице, англичане должны проиграть с разницей в четыре гола.

Англичане не проигрывают в трех матчах кряду. Всего в десяти встречах три победы, три поражения и четыре ничьи. На этой дистанции есть поражение 0:4 от Венгрии. На ЧМ Англия не проигрывала с разницей в четыре гола в последних 25 матчах. Самое крупное поражение 1:4 от Германии в 2010 году в 1/8 финала.

Факты и цифры:

Англия не проигрывает в трех матчах;

Англия пропустила в 6 из 8 матчей;

Англия проиграла 3 из 10 матчей на ЧМ;

В 6 из 10 матчей было 2 и менее гола.

Кадровых проблем у английской сборной нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Англия

Полуфиналист последнего Чемпионата мира и финалист Евро-2020 выступает в роли фаворита в предстоящей игре. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность матча.

Букмекерская контора Победа Уэльса Ничья Победа Англии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 7,80 4,74 1,43 2,04 1,83 Winline 7,40 4,60 1,43 2,02 1,80 Мелбет 7,60 4,66 1,41 2,01 1,80 BetBoom 8,70 4,55 1,42 1,97 1,83 Leon 8,10 4,60 1,41 2,02 1,82 Pari 8,10 4,70 1,42 2,01 1,86 Fonbet 8,00 4,60 1,42 2,00 1,83 Лига Ставок 7,20 4,60 1,46 2,00 1,79 Олимпбет 7,75 4,76 1,43 2,03 1,81 Марафон 7,90 4,75 1,42 2,04 1,83

У команд богатая история очных матчей. Всего сборные провели 103 матча. У Англии 68 побед, у Уэльса 14 и 21 матч завершился вничью. Официальный статус только у 7 игр, где у Уэльса 0 побед, 1 ничья и 6 поражений.

При Гарете Саутгейте Англия мало пропускает в решающей стадии крупных турниров. Валлийцы без побед в семи играх и пока не видно за счет чего Уэльс может отобрать три очка в заключительной игре турнира. Англичане будут беречь силы перед стартом плей-офф и вероятно ограничатся одним-двумя голами. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5 и «Обе забьют — нет».

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