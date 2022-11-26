Маттеус о Мусиале: «Он может стать следующим Месси. Джамал на 100% сосредоточен на футболе, он очень профессионален, умен, увлечен игрой»

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Лотар Маттеус высоко оценил потенциал Джамала Мусиалы

– Что вы думаете о Джамале Мусиале?

– Он может стать следующим Месси. Следите за ним. Он отличный игрок, и я сейчас говорю даже не о его успехах в «Баварии».

Он парень, который на 100% сосредоточен на футболе. Он не отвлекается. Он очень профессионален, очень умен, увлечен игрой. Я стал его большим поклонником еще несколько лет назад, когда впервые увидел его, – сказал бывший игрок сборной Германии.

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