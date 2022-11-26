ЧМ-2022: все результаты шестого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился шестой игровой день.
25 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.
Группа А
Доха, «стадион Аль-Тумама»
Катар – Сенегал 1:3 – (0:1)
Голы: 0:1 – Диа (41), 0:2 – Дьедиу (48), 1:2 – Мунтари (78), 1:3 – Дьенг (84).
Доха, «стадион Халифа»
Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гакпо (6), 1:1 – Валенсия (49).
Группа B
Эр-Райян, «стадион Ахмед бин Али»
Голы: 0:1 – Чешми (90+8), 0:2 – Резаян (90+11).
Эль-Хаур, «стадион Аль-Байт»
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