ЧМ-2022: все результаты шестого игрового дня

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На ЧМ-2022 завершился шестой игровой день.

25 ноября в Катаре прошли четыре матча 2-го тура группового этапа.

Группа А

Доха, «стадион Аль-Тумама»

Катар – Сенегал 1:3 – (0:1)

Голы: 0:1 – Диа (41), 0:2 – Дьедиу (48), 1:2 – Мунтари (78), 1:3 – Дьенг (84).

Доха, «стадион Халифа»

Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо (6), 1:1 – Валенсия (49).

Группа B

Эр-Райян, «стадион Ахмед бин Али»

УэльсИран – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чешми (90+8), 0:2 – Резаян (90+11).

Эль-Хаур, «стадион Аль-Байт»

АнглияСША – 0:0 (0:0)

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