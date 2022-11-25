Англия — США — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 25.11.2022

В рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Англии играла с США. Поединок проходил на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур, и закончился со счетом 0:0. Ни одна из команд не сумела одержать верх в этой встрече.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

В первом тайме команды продемонстрировали много борьбы, с обоюдоострыми опасными моментами. Наиболее ярко выглядели моменты Харри Кейна и Мэйсона Маунта — форвард «Тоттенхэма» «промазал» с убойной позиции, а удар Маунта был парирован голкипером сборной США. «Звездно-полосатые» ответили опасными ударами Маккенни и Кристиана Пулишича, отправившего мяч в перекладину ворот Пикфорда, но голов в первые 45 минут забито не было.

В начале второго тайма сборная США пошла вперед большими силами, вынудив даже Харри Кейна помогать защитникам сборной Англии сдерживать натиск выходцев с «Нового Света». В целом, практически весь второй тайм прошел на встречных курсах, обе команды били по воротам друг друга, но мяч так и не оказался в сетке ворот ни США, ни Англии.

Видеообзор матча Англия – США