Гайч считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство: «У нас есть хорошие игроки и глубина скамейки»

считает, что ЦСКА может побороться за победу в чемпионате России.

– Сейчас в чемпионате России лидирует «Зенит», причем с запасом. У ЦСКА есть шансы побороться на чемпионство?

– Без тени сомнений, мы это можем. Мы же показали на их поле, что можем играть против «Зенита». И даже сражаться за победу. Да, мы проиграли, но мне кажется, мы показали отличный характер и хороший уровень игры.

Уверен, что у нас есть необходимое количество хороших игроков, глубина нашей скамейки, что позволит нам всерьез бороться за чемпионство, – сказал форвард ЦСКА.

Напомним, ЦСКА занимает 3-е место в таблице Мир , отставания на 2 очка от «Ростова» и на 6 от «Зенита».