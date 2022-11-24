Мурат Якин: «Мы лучшая сборная Швейцарии всех времен. Хотим войти в историю»

Теги Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер Швейцарии оценил свою сборную перед ЧМ-2022.

«Я думаю, что мы – лучшая сборная Швейцарии в истории. У нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира.

У нас отличная команда с прекрасным командным духом, который был сформирован за последние пару лет. В футбольном плане мы сильно прибавили, и теперь хотим войти в историю», – заявил Мурат Якин.

Эти слова Якин произнес до стартового матча Швейцарии на чемпионате мира против Камеруна (1:0).

Якин исчез после «Спартака», а в сборную Швейцарии пришел из клуба второй лиги. Это вообще как?

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