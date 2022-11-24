Мурат Якин: «Мы лучшая сборная Швейцарии всех времен. Хотим войти в историю»

Главный тренер Швейцарии оценил свою сборную перед .

«Я думаю, что мы – лучшая сборная в истории. У нас есть фантастические игроки, которые играют за рубежом, и я убежден, что мы проведем наш лучший чемпионат мира.

У нас отличная команда с прекрасным командным духом, который был сформирован за последние пару лет. В футбольном плане мы сильно прибавили, и теперь хотим войти в историю», – заявил .

Эти слова Якин произнес до стартового матча Швейцарии на чемпионате мира против Камеруна (1:0).

Якин исчез после «Спартака», а в сборную Швейцарии пришел из клуба второй лиги. Это вообще как?