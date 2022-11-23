Франция — Дания: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В заключительном матче второго тура группового этапа в группе D на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Франции и Дании. Поединок пройдет на стадионе «Рас-Абу-Абуд» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Франция – Дания

Во сколько матч Франция – Дания

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени, Гризманн – Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кристенсен, Андерсен, Нельссон, Мэле – Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор, Линдстрем – Корнелиус.

Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Туниса и Австралии.