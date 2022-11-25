Победный гол Ирана на 97:56 – самый поздний на ЧМ без учета экстра-таймов с момента сбора статистики

Победный гол Ирана в матче с (2:0) – самый поздний на ЧМ с момента сбора статистики.

Гол защитника Рузбеха Чешми дальним ударом был зафиксирован на отметке 97:56. Это самый поздний победный гол в матче чемпионата мира без учета экстра-таймов с момента сбора статистики. Такие данные доступны с 1966 года.

победил Уэльс (2:0) благодаря голам, забитым на 98-й и 101-й минутах. В концовке матча был удален вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси.