Хавбек Аргентины Гонсалес пропустит ЧМ-2022 из-за мышечной травмы. Его заменит Анхель Корреа

Полузащитник «Фиорентины» из-за травмы покинул сборную Аргентины.

У 24-летнего футболиста после сегодняшней тренировки команды выявлена мышечная травма, из-за которой он не сможет выступить на ЧМ-2022.

Вместо игрока из Серии А вызван нападающий , у которого 3 гола за 14 матчей в в этом сезоне. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала и Паредес – в составе Аргентины на ЧМ-2022