Хавбек Аргентины Гонсалес пропустит ЧМ-2022 из-за мышечной травмы. Его заменит Анхель Корреа

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Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес из-за травмы покинул сборную Аргентины.

У 24-летнего футболиста после сегодняшней тренировки команды выявлена мышечная травма, из-за которой он не сможет выступить на ЧМ-2022.

Вместо игрока из Серии А вызван нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, у которого 3 гола за 14 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала и Паредес – в составе Аргентины на ЧМ-2022

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