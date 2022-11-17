Хавбек Аргентины Гонсалес пропустит ЧМ-2022 из-за мышечной травмы. Его заменит Анхель Корреа
Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес из-за травмы покинул сборную Аргентины.
У 24-летнего футболиста после сегодняшней тренировки команды выявлена мышечная травма, из-за которой он не сможет выступить на ЧМ-2022.
Вместо игрока из Серии А вызван нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, у которого 3 гола за 14 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Подробно со статистикой 27-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Месси, Ди Мария, Лаутаро, Дибала и Паредес – в составе Аргентины на ЧМ-2022
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