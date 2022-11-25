Агент Дивеева подтвердил, что ЦСКА хочет продлить контракт с защитником: «Это касается не только суммы выкупа»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Еремин Игорь Дивеев Футбол

Агент Игоря Дивеева рассказал о ситуации с контрактом защитника ЦСКА.

– Не так давно вы рассказали, что ЦСКА стал инициатором переговоров по продлению контракта с Дивеевым. Учитывая, что действующий контракт до лета 2024 года, речь идет о добавлении суммы выкупа в договор Игоря с ЦСКА?

– Да нет, тут же целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.

– То есть, это не та история, когда контракт переподписывают под будущую продажу?

– Нет, конечно же, – сказал Олег Еремин.

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