ЦСКА ведет переговоры с Дивеевым о новом контракте. Действующий рассчитан до лета 2024-го

ведет переговоры с о новом контракте.

Как пишет Metaratings.ru, московский клуб хочет продлить соглашение с центральным защитником. Стороны уже начали переговоры по этому вопросу и настроены на продление контракта.

Срок действующего договора Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2019 года.

В текущем розыгрыше Мир РПЛ Дивеев выходил на поле в 10 матчах. Он не играл за ЦСКА с сентября из-за травмы.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.