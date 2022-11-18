ЦСКА ведет переговоры с Дивеевым о новом контракте. Действующий рассчитан до лета 2024-го
ЦСКА ведет переговоры с Игорем Дивеевым о новом контракте.
Как пишет Metaratings.ru, московский клуб хочет продлить соглашение с центральным защитником. Стороны уже начали переговоры по этому вопросу и настроены на продление контракта.
Срок действующего договора Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2019 года.
В текущем розыгрыше Мир РПЛ Дивеев выходил на поле в 10 матчах. Он не играл за ЦСКА с сентября из-за травмы.
Полную статистику 23-летнего футболиста можно изучить здесь.
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