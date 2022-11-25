ЧМ-2022: все результаты пятого игрового дня
На ЧМ-2022 завершился пятый игровой день.
24 ноября в Катаре прошли заключительные матчи 1-го тура группового этапа.
Группа G
Вакра, стадион «Эль-Джануб»
Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Эмболо (48).
Лусаил, Национальный стадион
Голы: 1:0 – Ришарлисон (62), 2:0 – Ришарлисон (73).
Группа H
Эр-Райян, стадион «Эдьюкейшн сити»
Уругвай – Южная Корея – 0:0 (0:0)
Доха, стадион «974»
Португалия – Гана – 3:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Роналду (65, с пенальти), 1:1 – Айю (73), 2:1 – Феликс (78), 3:1 – Леау (80), 3:2 – Букари (89).
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