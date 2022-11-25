ЧМ-2022: все результаты пятого игрового дня

На ЧМ-2022 завершился пятый игровой день.

24 ноября в Катаре прошли заключительные матчи 1-го тура группового этапа.

Группа G

Вакра, стадион «Эль-Джануб»

– – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эмболо (48).

Лусаил, Национальный стадион

– – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон (62), 2:0 – Ришарлисон (73).

Группа H

Эр-Райян, стадион «Эдьюкейшн сити»

– – 0:0 (0:0)

Доха, стадион «974»

– – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Роналду (65, с пенальти), 1:1 – Айю (73), 2:1 – Феликс (78), 3:1 – Леау (80), 3:2 – Букари (89).