Бразилия — Сербия — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 24.11.2022

На групповом этапе Чемпионата мира сборная Бразилии играла со сборной Сербии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик в городе Лусаил, и закончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

Сборная Бразилии, как и подобает фавориту встречи пошла вперед, опираясь на звездных игроков своей команды, стремясь показывать комбинационный футбол. Сербия пресекала попытки пентакампеонов открыть счет, и контратаковала флангами, навешивая в сторону высоких игроков атаки, но защита Бразилии успешно отбивалась.

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Во втором тайме сборная Бразилии увеличила давление, создавая больше и больше опасных моментов. Однако, где-то голкипер сборной Сербии, где-то штанга и защитники оберегали балканцев от пропущенного мяча. Впрочем, на 62-й минуте встречи мяч был забит в ворота подопечных Стойковича — после удара Винисиуса Ваня Милинкович-Савич отбивает мяч, после которого Ришарлисон, опережая защитников сборной Сербии, отправляет мяч в ворота балканской команды. На 73-й минуте Ришарлисон в бразильском стиле пробивает Ваню Милинковича-Савича, отправляя второй мяч в ворота сербов красивейшим ударом через себя. Пас на форварда «Тоттенхэма» выдал Винисиус. Бразильцы провели концовку встречи, полностью доминируя, но голов не больше не забили.

Видеообзор матча Бразилия – Сербия