В Бразилии во время ЧМ-2022 возникли проблемы с общественным транспортом. Автобусы ходят вовремя только в перерывах между матчами

В Бразилии во время наблюдаются проблемы с движением автобусов.

По сообщениям Globo, интервал движения общественного транспорта в Рио де Жанейро во время проведения матчей – с 7 до 16 часов по местному времени – может достигать 40 минут.

Водители просят пассажиров отнестись к задержкам с пониманием. «Это чемпионат мира, детка!» – ответил один из водителей на вопрос о задержке движения автобуса.

По словам водителя, чемпионат мира который проводится раз в 4 года, считается большим событием для любителей футбола, и зрители хотят следить за всеми играми.

Первая игра сборной Бразилии на ЧМ-2022 состоится в четверг. Южноамериканская команда сыграет против сборной .

Бразилия – Сербия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00