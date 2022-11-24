«Барса» считает, что Уругвай форсирует восстановление Араухо, и может пожаловаться в ФИФА

и сборная Уругвая конфликтуют из-за .

23 сентября защитник получил травму в товарищеском матче за Уругвай. С тех пор он не выходил на поле, но, несмотря на это, попал в заявку сборной на и поехал на турнир, хотя еще не до конца восстановился от травмы.

В «Барселоне» опасаются, что врачи сборной Уругвая форсируют восстановление Араухо, чтобы он смог сыграть на ЧМ-2022. Клуб разрешил ему поехать на турнир при условии, что в стартовых матчах группового этапа он не сыграет.

Представители «Барселоны» связались с Уругвайской футбольной ассоциацией (AUF), попросили проявить максимальную осторожность в этом вопросе, а также сообщили, что обратятся в ФИФА, если в сборной Уругвая поставят здоровье игрока под угрозу.

Хави одобрил отъезд Рональда в Катар, так как решил, что это пойдет на пользу его восстановлению с эмоциональной точки зрения.

По данным RAC1, Уругвай отказался подписывать документ с гарантией того, что Араухо не сыграет в первых матчах турнира, который направила «Барселона».

Если Рональд выйдет на поле раньше оговоренного срока, «Барса» подаст жалобу в ФИФА. Об этом уже сообщили AUF.

В заявке на стартовый матч ЧМ-2022 против Южной Кореи, который начнется сегодня в 16:00, Араухо нет.