Уругвай — Южная Корея — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 24.11.2022

Матч группы H между сборными Уругвая и Южной Кореи завершился без забитых мячей.

В первом тайме у обеих команд было по одному стопроцентному голевому моменту: у корейцев из выгодной позиции выше ворот пробил Хван Ый Чжо, а у уругвайцев Диего Годин после навеса Федерико Вальверде попал в штангу.

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Во втором тайме игра несколько раз останавливалась из-за повреждений, которые получали корейские игроки. На 90-й минуте Федерико Вальверде снова попал в штангу, а затем Сон Хын Мин после ошибки вратаря уругвайцев пробил рядом со штангой.

Однако даже за добавленные во втором тайме арбитром 7 минут игроки не смогли открыть счёт.

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