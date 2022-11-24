Хаманн о манере бега Рюдигера в игре с Японией: «Высокомерно. Он смеялся тогда, сейчас смеется только одна команда»

раскритиковал .

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Германия сенсационно проиграла Японии (1:2).

На 64-й минуте защитник и немецкой сборной боролся на фланге за мяч с хавбеком японцев . Внезапно Рюдигер стал бежать с высоко поднятыми коленями, словно издеваясь над японцем. Сразу после этого в кадр попал смех Рюдигера. На тот момент Германия вела в счете 1:0.

«Нельзя принижать соперника [подобным образом], потому что это всегда обернется против вас в определенный момент.

Я думаю, это было очень непрофессионально. Это было неуместно. Высокомерно. Он смеялся тогда, сейчас смеется только одна команда.

Дух игры заключается в том, чтобы уважать соперничество, уважать своего противника. А он этого не делал. У меня нет объяснения или оправдания этому», – сказал экс-игрок сборной Германии.