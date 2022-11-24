Маркус Тюрам интересен «Ньюкаслу». Клуб готов заплатить за него 10 млн фунтов
«Ньюкасл» может зимой подписать Маркуса Тюрама.
Клуб АПЛ готов заплатить за французского нападающего 10 миллионов фунтов.
Соглашение Маркуса Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» истекает летом 2023 года.
25-летний футболист забил 10 голов в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.
«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»
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