Маркус Тюрам интересен «Ньюкаслу». Клуб готов заплатить за него 10 млн фунтов

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«Ньюкасл» может зимой подписать Маркуса Тюрама.

Клуб АПЛ готов заплатить за французского нападающего 10 миллионов фунтов.

Соглашение Маркуса Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» истекает летом 2023 года.

25-летний футболист забил 10 голов в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»

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