Сборная Франции дозаявила Маркуса Тюрама в состав на ЧМ-2022

В заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022 включен еще один игрок.

Главный тренер вызвал в команду нападающего менхенгладбахской , сообщает L’Equipe. Форвард занял последнее свободное место в заявке. 25-летний футболист приедет в расположение сборной сегодня в полдень.

В 15 матчах текущего сезона Бундеслиги Тюрам забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.