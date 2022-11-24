Тренер Канады о 0:1 с Бельгией: «Мы проиграли первый матч на ОИ в Лондоне, а потом взяли медаль. Эти ребята способны бороться»

Главный тренер сборной Канады подвел итоги матча против (0:1).

«Я горжусь нашим выступлением, но в первой игре нужно было брать три очка. У нас была возможность возглавить группу – это была наша цель, и мы упустили свою возможность, но я горжусь нашим выступлением.

Эти ребята выложились по полной, они показали, что могут бороться. Они заставили фанатов гордиться собой и чувствовать себя причастными к этому, и это было очень важно для нас. Я показал им статистику и сказал, что они на своем месте.

Хорватия – наша следующая цель. Я проиграл первый матч на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, а затем мы выиграли нашу первую медаль за 86 лет. С нашей верой и крепким братством у нас есть шанс», – сказал Джон Хердман после матча.

Во 2-м туре группового этапа сыграет против . Матч состоится в воскресенье, 27 ноября.