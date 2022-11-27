Динамо — Оренбург: прогноз на матч 27.11.2022, Кубок России

Программу шестого тура групповой стадии закрывает матч «Динамо» — «Оренбург». Обе команды могут как выйти в следующий раунд, так и занять последнее место в группе. Игра пройдет в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: гол «Динамо», победа «Динамо», гол «Оренбурга», обмен голами

В текущем сезоне команды провели два результативных матча. В Кубке России «Оренбург» сыграл вничью 2:2, проигрывая 0:2 по ходу матча. Игра завершилась победой «горожан» в серии пенальти. В рамках чемпионата России «Динамо» на домашней арене было сильнее 3:2.

«Динамо»

В сентябре-октябре у столичного клуба был спад в результатах, который оставил команду без борьбы за чемпионский титул. В последних пяти турах команда одержала четыре победы и осталась в топ-4. В последнем матче Кубка России бело-голубые в гостях уступили «Ахмату» 1:2. В первом тайме хозяева забили усилиями Мохамеда Конате и Лечи Садулаева. Последний реализовал пенальти. Единственный гол «Динамо» на счету Александра Кутицкого.

У «Динамо» два гостевых поражения в пяти последних играх. Результаты столичного клуба:

«Ахмат» — «Динамо» 1:2;

«Динамо» — ЦСКА 2:1;

«Ростов» — «Динамо» 2:1;

«Динамо» — «Химки» 6:1;

«Локомотив» — «Динамо» 1:3.

По итогам первой части чемпионата России «Динамо» остановилось на четвертом месте. В 17-ти играх у бело-голубых 8 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница голов 33:21. Отставание от третьего места 6 баллов, от лидера — 13. По игре дома столичный клуб на четвертом месте с 20 очками. В 9 играх 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Разница голов 19:8. В Кубке России столичный клуб на третьем месте с 7 очками. У команды по две победы и поражения, одна ничья. Разница голов 8:8. От «Оренбурга» бело-голубые отстают на одно очко, от лидирующего «Ахмата» на два.

Интересные статистические факты по игре «Динамо»:

Лучший снайпер — Федор Смолов 9, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев 5;

Лучший ассистент — Арсен Захарян 5, Смолов, Грулев, Даниил Фомин, Никола Моро 2;

Самый результативный игрок — Смолов (9+2), Захарян (3+5), Грулев (5+2);

В 10-ти матчах забивают обе команды;

9 из 10 игр завершились с тремя и более голами;

«Динамо» выиграло 5 из 7 матчей;

«Динамо» пропускает в 16 матчах;

В 7 играх «Динамо» забивает во втором тайме;

«Динамо» забивает в 4 домашних матчах в первом тайме;

«Динамо» пропускает во втором тайме в 5 домашних матчах.

Бело-голубые потеряли Грулева из-за травмы. Форвард был заменен в середине первого тайма матча с «Ахматом». В лазарете также находятся Матиас Норманн и Роберто Фернандес.

«Оренбург»

«Оренбург» успешно проводит первый сезон после возвращения из ФНЛ. Команда заметно сильнее других новичков и имеет хороший очковый запас от зоны вылета. Успешно команда играет и в Кубке России. В заключительной игре чемпионата «горожане» разгромили «Краснодар» 5:1. Матч пятого тура Кубка России завершился победой 4:2 над «Ростовом». Очередной гол забил Владимир Сычевой. Обе победы домашние.

«Оренбург» не проигрывает дома в 8 матчах. На выезде проиграл две последние встречи. Результаты команды:

«Оренбург» — «Ростов» 4:2;

«Оренбург» — «Краснодар» 5:1;

«Химки» — «Оренбург» 2:0;

«Оренбург» — «Факел» 4:1;

«Оренбург» — ЦСКА 2:2.

В чемпионате России у «Оренбурга» 25 очков. Команда занимает седьмое место. «Горожане» выиграли 8 матчей, проиграли 8 встреч и один раз разделили очки с оппонентом. «Оренбург» лидер турнира по игре дома с 22 очками. По игре в гостях команда на предпоследней строке с одной победой и семью поражениями в восьми встречах. Разница голов 7:26. В Кубке России у команды второе место с 8 очками. Разница голов 12:12. Отставание от лидирующего «Ахмата» одно очко.

Интересные статические факты по игре «Оренбурга» в сезоне:

Лучший снайпер Владимир Сычевой 17, Джимми Марин 6, Тимур Аюпов 4;

Лучший ассистент — Брайан Мансилья, Лукас Вера по 4, Марин, Александр Эктов по 3;

Самый результативный игрок Сычевой (17+1), Марин (6+3), Мансилья (2+4);

В 9 матчах прошла ставка на ТБ2,5 и обмен голами;

«Оренбург» пропускает в 10-ти играх;

«Оренбург» проиграл 9 из 10 гостевых матчей.

Дисквалифицированных и травмированных нет.

Динамо — Оренбург: история личных встреч

Противостояние команд насчитывает 8 игр. У команд по 3 победы и 2 ничьи. Разница голов 11:9 в пользу бело-голубых.

В рамках Кубка России команды сыграли два раза. У «Динамо» победа и ничья 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч Динамо — Оренбург

Несмотря на поражение в последней игре «Динамо» фаворит матча. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора Победа «Динамо» Ничья Победа «Оренбурга» ТМ2,5 ТБ2,5 «1хСтавка» 1,90 3,80 4,14 2,27 1,68 «Мелбет» 1,90 3,80 4,14 2,27 1,68 Бетсити 1,88 3,80 4,20 2,27 1,68

В группе С ничего не ясно. Каждая из играющих команд может занять первое и последнее место в турнирной таблице. Игра не станет проходной для «Динамо». Бело-голубые хорошо выступают на домашней арене, «Оренбург» почти не сопротивляется в гостевых играх. Ставка на матч: победа «Динамо» и ТБ2,5 с коэффициентом 2,60 по линии букмекерской конторы «Бетсити».

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Где смотреть матч Динамо – Оренбург