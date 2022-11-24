Бельгия возглавила группу F c 3 очками, у Хорватии и Марокко по 1 баллу, Канада – последняя

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Сборная Бельгии стала единоличным лидером группы F на ЧМ-2022.

Команда Роберто Мартинеса одержала победу над Канадой (1:0) и набрала 3 очка – больше всех. Хорватия и Марокко сыграли вничью (0:0) – у них по 1 баллу.

Во втором туре группового этапа Бельгия встретится с Марокко, Хорватия сыграет с Канадой. Обе игры назначены на 27 ноября.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, Япония уступает ей по голам. У Германии и Коста-Рики 0 баллов

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