Сунесс о ЧМ в Катаре: «Футбол стал средством для отмывания репутации. Но после турнира у страны появится надежда – ЛГБТ сообщество не успокоится»

высказался о в Катаре.

«Футбол стал средством для отмывания репутации. Это происходит и в нашей стране. Нельзя было допускать покупки саудовцами ни в коем случае. Но это не идеальный мир, и они инвестировали в нашу страну на протяжении десятилетий.

Футбол сейчас имеет важный статус. Это видит Саудовская Аравия, это видит Абу-Даби, Америка, – это шанс улучшить репутацию любого бренда. Это хорошие новости для и других клубов, которыми они владеют.

Я полагаю, что Катар будет смотреть на Абу-Даби с некоторой завистью, и после этого турнира у них появится надежда… В их силах решить проблему прав трудящихся, сократить неравенство в стране.

ЛГБТ-сообщество не успокоится, они будут заниматься этим и после чемпионата мира. Они рискнули, подсветив проблемы внутри этой страны, и в обозримом будущем люди будут продолжать это обсуждать», – сказал бывший игрок и сборной Шотландии в эфире ITV.