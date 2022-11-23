Сунесс о ЧМ в Катаре: «Футбол стал средством для отмывания репутации. Но после турнира у страны появится надежда – ЛГБТ сообщество не успокоится»
Грэм Сунесс высказался о ЧМ-2022 в Катаре.
«Футбол стал средством для отмывания репутации. Это происходит и в нашей стране. Нельзя было допускать покупки «Ньюкасла» саудовцами ни в коем случае. Но это не идеальный мир, и они инвестировали в нашу страну на протяжении десятилетий.
Футбол сейчас имеет важный статус. Это видит Саудовская Аравия, это видит Абу-Даби, Америка, – это шанс улучшить репутацию любого бренда. Это хорошие новости для «Манчестер Сити» и других клубов, которыми они владеют.
Я полагаю, что Катар будет смотреть на Абу-Даби с некоторой завистью, и после этого турнира у них появится надежда… В их силах решить проблему прав трудящихся, сократить неравенство в стране.
ЛГБТ-сообщество не успокоится, они будут заниматься этим и после чемпионата мира. Они рискнули, подсветив проблемы внутри этой страны, и в обозримом будущем люди будут продолжать это обсуждать», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Шотландии в эфире ITV.
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