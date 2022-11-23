Антон Хазов: «Задача «Пари НН» – выйти в верхнюю сетку Кубка»

И.о. главного тренера оценил матч с «Химками» (1:1, 3:1 пен.) в Фонбет Кубке России.

«И в первом, и во втором таймах мы имели территориальное и игровое преимущество. У нас были подходы, моменты, у нас было больше ударов по воротам, чем у соперника.

С одной стороны, обидно доводить такой матч до серии пенальти. С другой, я поблагодарил команду за характер. За то, что, уступая в счете, одержали победу.

Двигаемся дальше. Впереди – матч с «Локомотивом». У нас задача – выйти в верхнюю сетку кубкового турнира», – сказал .