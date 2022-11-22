«По 2,5 млн евро получил каждый игрок Саудовской Аравии за победу над Аргентиной. Информация из тренерского штаба». Агент Гурцкая о премиальных
Стали известны премиальные игроков Саудовской Аравии за победу над Аргентиной.
Сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над аргентинцами в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
«Появилась проверенная достоверная информация, как всегда на нашем канале.
Шейх, король или Федерация футбола Саудовской Аравии – не важно... У нас есть информация из тренерского штаба, что за победу над Аргентиной каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных.
Что ж, по-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончен», – сказал агент Тимур Гурцкая.
«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!
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