Стали известны премиальные игроков Саудовской Аравии за победу над Аргентиной.

Сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над аргентинцами в 1-м туре группового этапа .

«Появилась проверенная достоверная информация, как всегда на нашем канале.

Шейх, король или Федерация футбола Саудовской Аравии – не важно... У нас есть информация из тренерского штаба, что за победу над каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных.

Что ж, по-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончен», – сказал агент Тимур Гурцкая.

«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!

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