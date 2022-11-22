Форлан об интервью Роналду: «Криштиану – отличный игрок и прекрасный человек, большой профессионал. Жаль, что возникла такая ситуация»
Диего Форлан прокомментировал ситуацию с интервью Криштиану Роналду.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» раскритиковал клуб, его владельцев и инфраструктуру, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Сообщалось, что «Юнайтед» рассматривает применение санкций в отношении игрока – вплоть до расторжения контракта.
– Видели интервью Роналду?
– Только читал отзывы.
– И какие впечатления?
– Здесь трудный момент. Он отличный игрок и прекрасный человек, большой профессионал. Попасть в такую ситуацию непросто: как футболисту, так и клубу. Да и тем, кто не находится внутри, сложно понять, что произошло.
Жаль, что такая ситуация возникла сейчас: он большой игрок для «Ман Юнайтед» – начинал там и потом вернулся. Сожалею, что все так вышло.
– Мы должны в этой ситуации поддержать игрока или встать на сторону клуба?
– Без понятия. Решение должно быть принято людьми, ответственными за эту ситуацию, – сказал бывший нападающий «МЮ» и сборной Уругвая.
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