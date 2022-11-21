Футре о Роналду в «МЮ»: «Просить выйти на 2 минуты – унижение. На ЧМ-2022 Криштиану может добиться возмездия, а Португалия – далеко пройти»

не одобрил отношение Эрика тен Хага к .

«Я не хочу, чтобы тренер говорил Роналду выйти на две минуты. Это неуважение. У Роналду пять «Золотых мячей», нельзя так поступать с людьми, у которых пять «Золотых мячей». Это унижение.

Конечно, игрока с пятью «Золотыми мячами» можно отправить на скамейку, но тренер должен сказать ему, что выпустит на 15-20 минут, чтобы придать уверенности в себе.

Я бы на месте Роналду тоже отказался выходить. Но я был большим бунтарем, чем он.

Роналду на должен предстать в новом виде – в качестве «девятки» вроде Жардела Он должен держаться поближе к центральным защитникам и ждать, когда наши многочисленные звезды доставят ему мяч.

Он уже не прыгает на четыре метра вверх, но прыгает на три – большинству защитников и это не под силу. Он будет чистым наконечником и в этом качестве может добиться возмездия – и с таким Криштиану мы можем далеко пройти», – сказал бывший хавбек сборной .