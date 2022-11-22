«Сочи» расторгнет контракт с Гараниным 23 ноября

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«Сочи» и Вадим Гаранин договорились о расторжении контракта.

По информации «РБ Спорт», соглашение будет расторгнуто 23 ноября – после матча против «Торпедо» в Фонбет Кубке России. По официальной версии, старший тренер сочинцев будет отсутствовать на этой игре из-за перебора желтых карточек.

Основным кандидатом на пост главного тренера южан остается Курбан Бердыев. Клуб может назначить специалиста в декабре, когда команда будет в отпуске. 

Напомним, 2 ноября появилась информация, что «Сочи» уволил Гаранина, но клуб до сих пор ее не подтвердил.

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