«Сочи» расторгнет контракт с Гараниным 23 ноября

и договорились о расторжении контракта.

По информации «РБ Спорт», соглашение будет расторгнуто 23 ноября – после матча против «Торпедо» в Фонбет Кубке России. По официальной версии, старший тренер сочинцев будет отсутствовать на этой игре из-за перебора желтых карточек.

Основным кандидатом на пост главного тренера южан остается . Клуб может назначить специалиста в декабре, когда команда будет в отпуске.

Напомним, 2 ноября появилась информация, что «Сочи» уволил Гаранина, но клуб до сих пор ее не подтвердил.