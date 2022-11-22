Форлан об интересе «Локомотива» в 2011-м: «В тот момент мне показалось, что это здорово. Они хотели, чтобы я перешел к ним, но этого так и не случилось»

рассказал, что его приглашал ив».

– Слышал историю, что вы в начале нулевых могли перейти в раменский .

– Честно – даже не помню этого. Столько было подобных историй!

– Но, кажется, интерес со стороны «Локомотива» в 2011-м был реальным.

– Это да, так и было. Они хотели, чтобы я перешел к ним, и говорили мне об этом. Увы, этого так и не случилось.

– Помните, возможно, имя человека, который вас приглашал?

– Нет‑нет. (Улыбается).

– У вас в тот момент возникло желание поехать в Россию, почувствовать уровень лиги?

– Да. Это хорошая лига, сильная. Играть там нелегко – много хороших команд. Вообще‑то мне в тот момент показалось, что это здорово – что они интересовались мной.

– Следили потом за «Локо»? Возможно, за тем, как команда выступала в еврокубках, ЛЧ?

– Конечно! Как и за любой российской командой, которая всегда на виду и выступает в ЛЧ, – сказал бывший нападающий сборной Уругвая.