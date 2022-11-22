Тренер Сенегала о 0:2 с Нидерландами: «Равный матч. Мы заслуживали минимум ничьей»

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Главный тренер сборной Сенегала подвел итоги матча с Нидерландами (0:2) на ЧМ-2022.

«Игра была очень высокого уровня, тяжелый, равный матч. Счет не отражает хода игры. Мы не забили, но у нас были голевые моменты. Постараемся выиграть следующие два матча.

Мы разочарованы, ребята приложили массу усилий и заслуживали минимум ничьей. Наверное, я виноват, ведь я тренер. Когда проигрывают, говорят, что виноват тренер. В футболе главное – эффективность, не забиваешь – не выигрываешь. Поражение может нас мотивировать, в целом мы сыграли неплохо, и нам по силам исправиться.

Матч с Катаром будет крайне трудным. Нужно хорошо подготовиться и победить, а потом у нас будет игра с Эквадором», – сказал Алиу Сиссе.

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