Тренер Сенегала о 0:2 с Нидерландами: «Равный матч. Мы заслуживали минимум ничьей»

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Нидерландами (0:2) на .

«Игра была очень высокого уровня, тяжелый, равный матч. Счет не отражает хода игры. Мы не забили, но у нас были голевые моменты. Постараемся выиграть следующие два матча.

Мы разочарованы, ребята приложили массу усилий и заслуживали минимум ничьей. Наверное, я виноват, ведь я тренер. Когда проигрывают, говорят, что виноват тренер. В футболе главное – эффективность, не забиваешь – не выигрываешь. Поражение может нас мотивировать, в целом мы сыграли неплохо, и нам по силам исправиться.

Матч с Катаром будет крайне трудным. Нужно хорошо подготовиться и победить, а потом у нас будет игра с Эквадором», – сказал .

Фанаты Сенегала – пока ярчайший феномен ЧМ. Барабаны, танцы и очень много веселья