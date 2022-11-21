Нидерланды выиграли семь матчей подряд в групповых турнирах ЧМ

Сборная Нидерландов выиграла семь матчей группового этапа чемпионатов мира подряд.

На ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды обыграли сборную Сенегала (2:0).

На 84-й минуте забил полузащитник Коди Гакпо, на 9-й добавленной – хавбек Дэви Классен. Эта победа стала седьмой подряд в рамках групповых этапов чемпионатов мира.

На ЧМ-2010 в Южной Африке Нидерланды обыграли Данию (2:0), Японию (1:0) и Камерун (2:1). В 2014 году на турнире в Бразилии команда одержала победы над Испанией (5:1), Австралией (3:2) и Чили (2:0). На ЧМ-2018 в России сборная Нидерландов не отобралась.

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