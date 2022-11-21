Нидерланды опережают Эквадор в группе А на ЧМ-2022 после 1-го тура, потому что получили меньше карточек
Нидерланды опережают Эквадор в группе А на ЧМ-2022 по итогам 1-го тура.
Эквадорцы в матче открытия обыграли Сенегал (2:0), а нидерландцы сегодня были сильнее Сенегала (2:0).
Команды имеют равные показатели по очкам, а также забитым и пропущенным голам. Однако футболисты Нидерландов заработали 1 желтую карточку, а игроки Эквадора – две. Это один из критериев при равенстве очков.
В связи с этим Сенегал занимает третье место (2 желтые карточки), а Катар – четвертое (4).
ЧМ-2022 стартовал! Катар проиграл Эквадору в матче открытия – 0:2. Валенсия сделал дубль
Нидерланды обыграли Сенегал – 2:0. Гакпо забил на 84-й минуте, Классен – на 99-й
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