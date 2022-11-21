Нидерланды опережают Эквадор в группе А на ЧМ-2022 после 1-го тура, потому что получили меньше карточек

опережают в группе А на по итогам 1-го тура.

Эквадорцы в матче открытия обыграли Сенегал (2:0), а нидерландцы сегодня были сильнее Сенегала (2:0).

Команды имеют равные показатели по очкам, а также забитым и пропущенным голам. Однако футболисты Нидерландов заработали 1 желтую карточку, а игроки Эквадора – две. Это один из критериев при равенстве очков.

В связи с этим Сенегал занимает третье место (2 желтые карточки), а Катар – четвертое (4).

ЧМ-2022 стартовал! Катар проиграл Эквадору в матче открытия – 0:2. Валенсия сделал дубль

Нидерланды обыграли Сенегал – 2:0. Гакпо забил на 84-й минуте, Классен – на 99-й