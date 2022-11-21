Замглавы МИД РФ про отстранение от ЧМ-2022: «Часть антироссийской кампании нашего противника, коллективного Запада. Это неприемлемо»

В МИД России прокомментировали отстранение сборной от участия в стыковых матчах .

– Как и перед ЧМ в России, постоянно звучали призывы отобрать турнир у Катара. Как вы думаете, это было возможно?

– Какие-то проблемы искусственно создаются, есть информационная война, попытки некоторых сил испортить настроение людям. Но правда всегда торжествует. Мы желаем успеха организаторам чемпионата мира в Катаре.

Российская делегация была приглашена на церемонию открытия. К сожалению, наша команда не участвует. Ее отстранение от стыковых матчей – это несправедливый подход. Спорт должен быть вне политики, он должен сплачивать людей.

– Но в итоге отстранение сборной России – это что?

– Часть антироссийской кампании, которая ведется нашими противниками, коллективным Западом, на всех направлениях. И это неприемлемо.

– Что делается с нашей стороны?

– Работа ведется, мы никогда не сдаемся. Наше дело правое. И у нас много единомышленников, союзников.

Все спортивное сообщество понимает, что антироссийские подходы неприемлемы и создают опасный прецедент. Они неприемлемы для здравомыслящих людей, – сказал заместитель главы Министерства иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов.