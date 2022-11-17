Песьяков подвернул ногу и был заменен на Шунина в матче России с Таджикистаном. Это был дебют Сергея в сборной

Вратарь Сергей Песьяков получил травму в товарищеском матче сборной России.

На 51-й минуте игры с Таджикистаном (0:0, второй тайм) голкипер подвернул ногу, выбежав за пределы штрафной. Его под руки увели за пределы поля.

На замену вышел голкипер московского «Динамо» Антон Шунин. Следует отметить, что и сам Песьяков, дебютировавший в составе сборной, играл лишь с 46-й минуты.

Песьяков в текущем сезоне провел за «Ростов» 17 матчей в Мир РПЛ и пропустил 23 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Товарищеский матч. Россия в гостях у Таджикистана. Пиняев и Садулаев играют, Сычевой и Захарян вышли на замену. Онлайн-трансляция