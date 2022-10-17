«Баварии» интересен Маркус Тюрам. Контракт форварда с «Гладбахом» истекает летом

Нападающий Маркус Тюрам может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб интересуется игроком менхенгладбахской , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Летом француз может стать свободным агентом.

Контракт 25-летнего футболиста с «Гладбахом» рассчитан до конца сезона и, скорее всего, не будет продлен.

Пока что не ведет активной работы над этим трансфером. В клубе не уверены в его необходимости.

В 10 матчах текущего сезона Бундеслиги Тюрам забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.