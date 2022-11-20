Вступайте в Fantasy-лигу по ЧМ-2022 от Александра Дорского и выиграйте уникальный приз

Уже сегодня стартует чемпионат мира по футболу и мы знаем, как сделать его просмотр еще интереснее!

Создайте свою Fantasy-команду, вступите в лигу Александра Дорского и выиграйте уникальный приз – футболку сборной-чемпионки мира со специальной нашивкой.

Если вы до этого не играли в Fantasy, не переживайте, правила очень простые: вы собираете сборную из игроков и получаете очки за их полезные действия в реальных матчах. Поэтому с Fantasy просмотр каждого матча становится намного интереснее!

Чтобы вам было проще, мы подготовили для вас лайфхаки и советы, как собрать команду для первого тура.

Теперь, когда вы готовы, собирайте свою команду! А затем вступайте в лигу Александра Дорского и поборитесь за приз.

Телеграм-канал Александра Дорского.