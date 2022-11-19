Рэпер Akon против бойкота ЧМ-2022: «В Америке склонны принимать на веру то, в чем не разбираются. В Катаре другая культура, а вместо попытки ее понять вы следуете за толпой»

Рэпер Akon выступил против бойкота чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я не понимаю целей бойкота. Я лично считаю, что везде своя культура, свой образ жизни, свои стандарты.

В Америке есть тенденция принимать некоторые вещи как должное и тенденция принимать на веру что-то, в чем человек не разбирается. Вместо путешествия туда с целью понять культуру, понять, что происходит, вы просто следуете за толпой, потому что все вокруг говорят, что в стране есть гуманитарные проблемы.

Во многом это вопрос культурных различий. В таких регионах, как Африка, Ближний Восток, люди не знакомятся с ЛГБТ как частью культуры, когда растут.

Это не вопрос «нравится – не нравится». Там просто другая культура. Нужно лучше понимать культуру других людей, понимать, что происходит и почему именно так.

Как насчет того, чтобы объяснять свою позицию и помогать другим лучше ее понимать? Жизнь – это общение. И как только люди начинают делать преждевременные выводы, занимают определенную позицию, не успев разобраться, ситуация всегда становится сложнее», – сказал Akon.