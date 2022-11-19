Инфантино о мигрантах: «Сотни тысяч рабочих в Катаре легально помогают своим семьям выжить. Если Европу волнуют эти люди, пусть тоже дает им работу и будущее, а не учит морали»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о нарушении прав мигрантов в Катаре.

«Куда мы катимся в вопросах, касающихся работы, куда катится этот мир? Давайте вернемся на два шага назад и увидим, что сотни тысяч женщин и мужчин хотели предложить свои услуги, свою помощь и при этом обеспечить будущее своим семьям, оставшимся дома. И Катар фактически предложил им такую возможность.

Сотни тысяч рабочих-мигрантов помогают своим семьям выживать. И делают это легальным путем. А мы в Европе закрываем границы и не позволяем рабочим из этих стран легально у нас трудоустроиться. Но все мы знаем, что в Европе много нелегальных рабочих и условия жизни у них тоже не лучшие.

Те, кто хочет попасть в Европу, вынуждены пройти очень трудный путь. Немногие выживают. Так что если вас действительно волнует судьба этих людей, то Европа должна делать то же, что сделал Катар: создать каналы, по которым хотя бы некоторые рабочие смогут легально прибыть в Европу. Пусть доходы будут меньше, но дайте им работу, дайте им будущее, дайте им надежду.

Это не значит, что не нужно говорить о тех вещах, которые не работают в Катаре. Конечно, есть и вопросы, требующие решения. Но вот эта попытка преподать урок морали однобока и лицемерна», – сказал Инфантино.