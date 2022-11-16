Киммих о ЧМ-2022: «В силах игроков говорить о проблемах, трибуна есть. Вопрос в том, почему все эти проблемы не помешали отдать турнир Катару»

Полузащитник «Баварии» готов говорить о проблемах с правами человека в Катаре.

«В силах футболистов говорить об этих проблемах, у нас есть трибуна.

В этих проблемах нет ничего нового, мы знали о них 12 лет назад, когда ФИФА отдала . И не то чтобы в Катаре вдруг изменилась культура. Люди знали о том, что там происходит с условиями труда, правами ЛГБТ, климатом, инфраструктурой.

Вопрос в том, почему все эти проблемы не помешали отдать турнир Катару.

Я помню ЧМ-2006 в Германии. Это было невероятное мероприятие, всеобщий праздник. Ни цвет твоей кожи, ни твоя страна, ни твоя культура не имели значения – важна была только сила футбола.

Объединить культуры, дать людям лучше понять друг друга, помочь им сблизиться, чтобы они могли друг у друга учиться, – вот какой должна быть цель этого чемпионата мира», – сказал игрок сборной .