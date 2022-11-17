Оргкомитет ЧМ-2022 о проплаченных фанатах: «Эти заявления разочаровывают и не удивляют. Катар стал домом для болельщиков со всего мира»

Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре опроверг новости о подставных фанатах.

Многие журналисты и комментаторы в соцсетях предположили, что ролики с болельщиками в Катаре являются фальшивыми.

«До старта чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре осталось четыре дня (заявление опубликовано 16 ноября – прим. Sports.ru), предвкушение и волнение нарастают по мере того, как мы готовимся принять весь мир.

Для многих болельщиков со всего мира Катар стал домом. Они внесли свой вклад в местную атмосферу, организуя шествия болельщиков по всей стране и приветствуя различные национальные команды в их отелях.

Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, являются ли эти болельщики настоящими. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления», – говорится в заявлении Катара.

Сотни болельщиков встречали сборную Англии в Катаре во вторник, и один из них сказал Times: «Никто из нас не получает денег. Мы – ярые фанаты сборной Англии. Моим любимым игроком был Дэвид Бекхэм, но теперь это [Букайо] Сака. Если бы кто-то предложил нам деньги за поддержку , мы бы отказались. Мы искренние болельщики. Многие из нас выросли, наблюдая за Бекхэмом и Майклом Оуэном. Мы любим эту команду».

«Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами.

В разных уголках мира у болельщиков разные традиции, разные способы празднования, и хотя это может отличаться от того, к чему люди привыкли в Европе или Южной Америке, это не значит, что страсть к футболу не такая искренняя. Журналисты на местах, которые разговаривают и встречаются с этими болельщиками, осознают реальность происходящего.

Мы с нетерпением продолжаем подготовку к началу чемпионата мира по футболу-2022, который действительно станет моментом, объединяющим болельщиков со всего мира, независимо от того, как они предпочитают поддерживать свои любимые команды», – добавили представители оргкомитета ЧМ-2022.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Катарцы нанимают массовку из Индии, которая изображает болельщиков разных стран, и не разрешают журналистам снимать на улице😳😳😳