Во сколько играют Краснодар – Локомотив, ФОНБЕТ Кубок России, 23 ноября, время начала матча
В среду, 23 ноября, сыграют Краснодар и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Cтадион Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
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