Бруно Гимараэс: «То, что у «Ньюкасла» есть деньги, не значит, что надо подписать Месси или Роналду. Нужны игроки с правильным менталитетом»
Игрок «Ньюкасла» Бруно Гимараэс считает, что клубу не нужны звезды.
«То, как я согласился прийти в клуб, было чем-то примечательным. Сегодня любой хочет перейти в «Ньюкасл», самую богатую команду в мире, но я прибыл в команду, у которой дела шли плохо, которую считали уже выбывшей.
Мы с Триппьером были первыми, кто поверил в этот проект, поэтому болельщики испытывают к нам особую привязанность. Я думаю, что «Ньюкаслу» нужны игроки с таким менталитетом.
«Ньюкаслу» не нужно подписывать всех подряд только потому, что у руководства есть деньги. Речь не идет о покупке Месси, Криштиану Роналду, Неймара или Мбаппе. Все не так», – сказал бразильский полузащитник в интервью UOL.
В этом сезоне АПЛ Бруно Гимараэс принял участие в 12 играх, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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