Второй бомбардир в истории сборных Даеи отказался от посещения ЧМ-2022 из-за ситуации в Иране: «Надеюсь на светлые времена»

отказался от посещения чемпионата мира из-за политической ситуации в Иране.

«Приветствую вас, мои дорогие соотечественники. В эти дни, которые были не очень хорошими для большинства из нас, я ответил отказом на официальное приглашение и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми – чтобы быть с вами на родине и выразить свое сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких в эти дни.

Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», – написал бывший нападающий сборной Ирана.

Даеи – второй бомбардир в истории сборных команд, на его счету 109 голов. В сентябре 2021 года Криштиану Роналду опередил его по этому показателю.

Футбол – важная часть иранских протестов. Матч с Россией отменили, одну легенду сборной задержали, другую чуть не выкрали из ОАЭ