Роберто Мартинес: «Выиграть ЧМ очень трудно. В 2018-м Бельгия победила в шести матчах и проиграла в одном»

рассказал, что нужно, чтобы выиграть чемпионат мира.

– Есть два аспекта, которые вступают в игру на чемпионате мира. Во-первых, ментальный аспект, осознание того, что если вы выиграли, можно сделать это еще раз.

Во-вторых, сложность турнира – после выхода из группы предстоит сразиться с другими командами, равными по уровню и таланту. Выиграть Чемпионат мира очень трудно, но мы должны адаптироваться к этим трудностям.

– Чего не хватило Бельгии в 2018 году?

– Мы провели отличный турнир. Когда мы вернулись в Бельгию, реакция была впечатляющей, даже несмотря на то, что мы не выиграли трофей. Было много гордости.

Мы сыграли семь игр, и людям было важно, как мы их провели. Мы выиграли шесть матчей и проиграли один. Всегда можно быть лучше, и мы хотим добиться этого на чемпионате мира в Катаре, – сказал главный тренер сборной .