«Мы никогда не разрешим снести «Сан-Сиро». Замминистра культуры Италии о стадионе «Милана» и «Интера»

Заместитель министра культуры Италии настаивает на том, что «Сан-Сиро» не снесут.

«Мы никогда не дадим разрешения на это, мы не совершим этой ошибки.

«Джузеппе Меацца» не тронут. Это говорю не я, Витторио Сгарби, так гласит закон.

Это было бы все равно, что снести Квартал всемирной выставки в Риме; они связаны естественным образом, его нельзя снести спустя 70 лет», – заявил Витторио Згарби.

Однако два года назад регион Ломбардия постановил, что стадион «Сан-Сиро» из-за своего расположения не представляет культурного интереса, поэтому закон, о котором говорит Згарби, технически не применим к стадиону «Интера» и «Милана».

«Если нам нужна привязка, я добьюсь этого. В любом случае, для сноса стадиона им потребуется разрешение министра, а его у них никогда не будет», – добавил Згарби.

Бывший президент «Милана» согласен с тем, что не должен быть снесен.

«Его надо защитить. Он представляет собой историю Милана и итальянского футбола. Снести его – значит уничтожить памятник и символ Италии», – сказал он.

Новый стадион «Милана» и «Интера» будет таким: вдохновлен Дуомо, вместимость сократят до 65 тысяч, откроют в 2027-м